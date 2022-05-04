قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس أثناء مروره عبر حاجز مزموريا العسـكري جنوب شرق القدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 20:28

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس أثناء مروره عبر حاجز مزموريا العسـكري جنوب شرق القدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 44 mins 4 May، 2022
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