حركة حماس: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى لعب بالنار

قالت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” إنّ سماح سلطات الاحتلال الصهيوني لقطعان مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس؛ هو لعبٌ بالنار، وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

ودعت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أبناء شعبنا البطل، إلى شد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعاً عن هويّتنا وديننا وقبلتنا الأولى، مؤكدةً أن محاولات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة.

المصدر: وكالة شهاب