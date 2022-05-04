سلطات الإحتلال تمنع رفع آذان العشاء في المسجد الأقصى

اعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ان شرطة الاحتلال قطعت أسلاك السماعات الخارجية الخاصة بمكبرات للمسجد الأقصى، ومنعت رفع أذان صلاة العشاء، في اعتداء صارخ على حرية اقامة الشعائر الدينية وحرية العبادة في المسجد الاقصى..

وأشارت مصادر في القدس المحتلة أن سلطات الاحتلال كانت تقوم في السابق بوقف سماعة ماذنة باب المغاربة والسلسلة، لكنها قامت اليوم ولاول مرة بالغاء جميع السماعات الخارجية في ساحات المسجد الاقصى، وعند رفع الاذان كان صوت المؤذن مسموعا داخل المصلى القبلي فقط.

وتذرعت سلطات الاحتلال بان ايقاف سماعات المسجد الاقصى جاء لفتح الفرصة للاحتلال الاسرائيلي الذي شارك به نفتالي بانيت وعدد من وزراء حكومته لاحياء ذكرى قتلى الكيان في حروبه واعتداءاته على فلسطين بمناسبة ذكرى اقامة دولة الاحتلال حيث القى بينيت كلمة له.

الجهاد الإسلامي: لن نتواني في الدفاع عن مقدساتنا وشعبنا

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين أن منع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك، تعد صارخ على الشعائر الدينية للمسلمين.

وأشار إلى أن “منع رفع الأذان بتحريض من المستوطنين، يعتبر تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء من شرطة الاحتلال، مما يستوجب تحركًا ضد هذه السياسة الإجرامية”، وشدد على أن استمرار الاحتلال بانتهاكاته الإرهابية بحق المقدسات الإسلامية، يعد استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين.

ودعت الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل، إلى ضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاعتداءات وتهديدات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

واكدت الحركة أنها تتوانى عن القيام بالواجب المقدس في الدفاع عن مقدساتنا وشعبنا وأرضنا، بكل الطرق والوسائل، حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك ان ‏رفع الأعلام الإسرائيلية والغناء في باحات المسجد الأقصى، أسلوب جديد لاستفزاز مشاعر المسلمين سيُواجه بالرباط والتصدي. وقال الحايك ان على حكومة الاحتلال ان تتحمل مسؤولية إشعال فتيل الحرب الدينية‏.

دعوات إلى النفير يوم الخميس إلى الأقصى

وياتي قيام سلطات الاحتلال بقطع اسلاك سماعات المسجد الاقصى، في وقت تناقلت فيه مصادر عبرية متطرفة دعوات للمتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الاقصى يوم الخميس، وسط انباء عن سماح شرطة الاحتلال لهم باقتحام المسجد الاقصى.

وانطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.

وأهابت الهيئة الوطنية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، بجماهير الأراضي المحتلة عام 48، وكل من يستطيع الوصول للقدس، بالحشد والزحف يوم الخميس القادم لساحات المسجد الأقصى لحمايته من إجرام الصهاينة ومنعهم من دخوله وتدنيسه.

المصدر: موقع المنار