السفير الروسي في أنغولا: الغرب يبتز ويضغط على الدول الإفريقية لإدانة موسكو

قال السفير الروسي في أنغولا فلاديمير تاراروف إن “الدول الغربية تمارس ضغوطا شديدة على الدول الإفريقية وتطالبها بإدانة روسيا بخصوص أوكرانيا، وسط تهديدات ترسلها واشنطن لهذه الدول”.

وأضاف لسفير “أعلم أن (أنغولا وغيرها من الدول الإفريقية) تتعرض لضغوط شديدة من الدول الغربية التي تطالبها بإدانة روسيا، لكن الدول الإفريقية تعلن عن تصرفاتها (العلنية) بشكل قاطع، قائلة إنها تسعى لإحلال السلام والمساعدة في التوصل للاتفاق بين الطرفين (طرفي النزاع في الأزمة الأوكرانية)”.

وشدد السفير على أن “الغرب في مطالبه لهذه الدول الإفريقية يصل لمستوى التهديد والابتزاز، وهو أمر غير أخلاقي”، وتابع ان “أود أن أذّكر بأنه عندما صوت الغرب لصالح القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) كل الدول الإفريقية تقريبا اتخذت موقفا محايدا، أي امتنعت عن التصويت، وهذا يعني أنها لم تؤيد هذا القرار، لكنها لم تجرؤ على التصويت ضده، لأن الضغوط كانت شديدة”.

المصدر: روسيا اليوم