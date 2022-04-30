بالفيديو | مقتل حارس أمن صهيوني في اطلاق نار قرب مستوطنة “اريئيل” قرب سلفيت

أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الجمعة مقتل “حارس أمن” في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.

ووفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن شابين مسلحين وصلا الى بوابة مستوطنة أرئيل وأطلقا النار صوب حارس الأمن ما أدى الى اصابته بجراح خطيرة للغاية ، فيما اعلن لاحقا عن مقتله.

وقالت ان الجيش “الإسرائيلي” دفع بتعزيزات كبيرة قرب مستوطنة أرئيل ، ويجري حالاي عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحدث في مستوطنة “أريئيل” لم ينتهي بعد، ويجري ملاحقة المنفذين.

وأوضح مراسل الإذاعة بأن مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية من نوع سوزوكي زرقاء اقتحمت البوابة إلى داخل مستوطنة أريئيل، و أطلق المنفذان النار من بندقية كارلو على حارس الأمن هناك وقتلوه بشكل فوري، مشيرة الى أن الحدث لم ينته بعد، ويتم مطاردة المنفذين الآن.

المصدر: موقع المنار