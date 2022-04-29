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April 29 2022 - 12:18

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف من فرض حظر على الخام الروسي

منذ 33 mins 29 April، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من احتمال فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، التي تعد من كبار منتجي النفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.9% إلى 108.22 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.54% إلى 105.92 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من احتمال فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، وجاء ذلك بعد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن ألمانيا مستعدة لوقف شراء النفط من روسيا.

وقال تقرير الصحيفة، نقلا عن محللين في مؤسسة “إنيرغي أسبكتس”، إن “الاتحاد الأوروبي (الآن) يفكر بجدية في فرض حظر على واردات النفط الروسية بشكل أو بآخر، وحتى ألمانيا مستعدة لدعم هذه الخطوة”.

المصدر: روسيا اليوم

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