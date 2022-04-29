بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد اوروبا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 02:14
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قطاع غزة: اللجنة الفلسطينية لإحياء يوم القدس تنظم مهرجان تكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس في يوم القدس العالمي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: شعبنا يواجه ويثبت بإرادته الحية أننا لن ننكسر ولن نستسلم وسنبقى نقاوم
نخالة: مقاومتنا يشتد عودها ووحدة المقاومة العربية والتعاون فيما بينها ركيزة أساسية في هزيمة المشروع الإسرائيلي
عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى: الإمام الخميني دعا مبكرا الأمة إلى تصحيح البوصلة نحو القضية الأساسية
مشتهى: هناك حكومات عربية سعت لإنهاء القضية الفلسطينية لكنها تجرعت المر ولم تفهم الدرس وعليها إعادة النظر في حساباتها
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الشعب الفلسطيني اليوم يمتلك السيف وغير المعادلات رغم كل معاناته
اللواء سلامي: الكيان الصهيوني لا يستطيع العودة إلى مجده السابق لأن فلسطين أصبحت مقتدرة وقريبة من النصر
اللواء سلامي: رفعنا راية الجهاد في دعم الشعب الفلسطيني وثابتون في ذلك وندعوكم لمواصلة الجهاد ووحدة المجاهدين
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الإمام الخميني أراد من يوم القدس استنهاض المسلمين وتذكيرهم بمسؤوليتهم تجاه فلسطين
السيد الحوثي: الأنظمة العميلة المطبعة تعين العدو الإسرائيلي على نفسها وعلى أمتها وتمكنه من إستغلالها وإفسادها أكثر
السيد الحوثي: المعركة مع العدو الإسرائيلي هي معركة مفتوحة في كل المجالات وهو عدو خاسر محتوم الزوال
السيد الحوثي: سنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة ضد العدو الإسرائيلي والتنسيق فيما بيننا يزداد وصولا إلى تثبيت المعادلات
آية الله الشيخ عيسى قاسم لمناسبة يوم القدس: استرداد قضايا الإسلام الضائعة والمهددة يحتاج إلى وقفة جدية في المواجهة
آية الله قاسم: قول السيد حسن نصرالله أن القدس هي المحور يملك كل الصدق وكل الجدية وكل الحركية العملية والتطبيق الدقيق
الشيخ نعيم قاسم: من المفخرة أن يتماهى مشروعنا مع مشروع إيران في تحرير الأرض ورفض التبعية ونصرة المستضعفين
الشيخ قاسم: دول التطبيع هي عبء أزيح عن قلب فلسطين لأن الفلسطينيين أدركوا أن هؤلاء لن يؤمل منهم خيرا لمصلحة فلسطين
السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا: القدس هي المحور وإيران تقف إلى جانب الفلسطينيين لتحقيق دولتهم المستقلة
مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب
الأمن العام: وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر إلى حين تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة المتعاقدة
المرشح عن دائرة البقاع الثالثة رفعت المصري يعلن انسحابه من لائحة بناء الدولة المدعومة من حزب القوات
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
البيت الأبيض: نرحب بدعوة زيلنسكي لحضور قمة العشرين في إندونيسيا لكننا نعتقد أن روسيا يجب ألا تشارك
الكرملين: الرئيس بوتين أكد أنه لا بد من استسلام العسكريين في أزوفستال والسماح للمدنيين بالمغادرة
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مكتب وزير الداخلية اللبناني: بات بإمكان الناخبين الإطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم
المرشح عن دائرة البقاع الثالثة رفعت المصري يعلن انسحابه من لائحة بناء الدولة المدعومة من حزب القوات
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بمناسبة عيد العمال: تحية لعمال لبنان وعمال الشعوب المستضعفة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
الكرملين: إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا تهديد لأمن أوروبا
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
بولندا: حوالي 4.3 آلاف مهاجر حاولوا الدخول عبر الحدود من بيلاروس هذا العام
تايوان تشهد أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع تسجيل أكثر من 11000 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد اوروبا (وكالة يونيوز)
منذ 60 mins
29 April، 2022
الولايات المتحدة
اوروبا
بايدن
روسيا
سلاح الطاقة
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