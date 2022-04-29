شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا

أصدرت السلطات في شنغهاي الخميس، مبادئ توجيهية تنص على أنه يتعين على الشركات دفع أجور موظفيها أثناء الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بشنغهاي، يُحظر على الشركات إنهاء عقود العمل عندما يتم وضع الموظفين في الحجر الصحي للعلاج أو تحت المراقبة الطبية، أو حين لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي بسبب إجراءات الطوارئ الأخرى التي تنفذها الحكومة، وفق “شينخوا”.

وأشار البيان إلى أنه يمكن للشركات تنظيم متطلبات العمل من المنزل لموظفيها، أو التشاور معهم لترتيب وقت الإجازة، بما في ذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

أما بالنسبة للمؤسسات غير القادرة على دفع أجور موظفيها مؤقتا بسبب الوباء، فيمكنها تأجيل المدفوعات لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد التشاور مع النقابات العمالية أو ممثلي الموظفين.

وتطالب السلطات في شنغهاي أن تقوم الموارد البشرية والإدارات الأخرى ببناء منصات التوظيف والتدريب على المهارات المهنية للعمال، وفتح قنوات على الإنترنت وخارجها لتقديم الشكاوى، وإيلاء اهتمام خاص لرعاية العمال المهاجرين والخدمات المقدمة لهم.

وتواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، كما بدأت باستخدام المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء، حيث فرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس الماضي وألزمت السكان الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.

المصدر: وكالة شينخوا