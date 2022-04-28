المنار تكشف صور وأسماء تجار مخدرات تم توقيفهم في الضاحية

في اطارِ متابعتِها الاجراءاتِ الامنيةَ في الضاحية، المنارُ تنشرُ أسماءَ وصورَ تجّارِ ومروِّجي مخدّراتٍ تمَّ توقيفُهم اضافةً الى مشاهدَ للمضبوطات.

خلال ثلاثة أسابيع من الاجراءات الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ، تمكّنت الأجهزة الأمنية من توقيف خمسة تجار مخدّرات ، أحد عشر مروّجا للمخدّرات واثنين وعشرين شخصا يتعاطونها.

من بين تجّار المواد الممنوعة، تمكّن فرع المعلومات من توقيف علي محمد العرب المطلوب بموجب ست مذكّرات بجرم تجارة المخدّرات وسوري يعمل لديه. وأوقف فرع المعلومات كذلك علي جميل القاق مواليد عام 1999 المطلوب بموجب 7 مذكّرات توقيف بجرم تجارة المخدّرات اضافة الى اطلاقه النار على شخصين بسبب المخدرات. وأوقف أيضا المروّجان عبدالل جمعة ومصطفى أمهز.

من بين المروّجين الموقوفين، من اعترفوا بأنّهم يروّجون المخدّرات لمصلحة التاجر أبو علي م. وهم : السورية نجاح أحمد الأحمد مواليد 1988 تمّ توقيفها أثناء تسليمها كمية من المخدّرات الى اللبناني حسين فخري مرعي مواليد عام 1966.

كما تمّت مداهمة منزل أحد المروجين وهو السوري حاتم ح. مواليد 1992 لكنّه تمكّن من الفرار عبر أسطح الأبنية المتلاصقة في الأوزاعي وتمّ توقيف زوجته، وقد ضبطت كمية كبيرة من المخدرات رماها أثناء فراره وكذلك السيارة التي كان يستخدمها في الترويج.

المروّج علي حسين بيلون مواليد عام 1990 : تم ضبط كمية من المخدرات معه اضافة الى أكياس فارغة روّج محتواها سابقا . المروج محسن حسن أيوب مواليد عام 1984 وقد ضبطت معه كمية من المخدرات أثناء توقيفه.

وقدّرت كمّية المخدّرات المضبوطة لمصلحة التاجر أبو علي م. بحوالي 2500 ظرف تحوي مواد باز الكوكايين والهيرويين وحشيشة الكيف والسيلفيا إضافة الى حوالي 220 حبة مخدّرة من مختلف الأنواع. هذا وتمّ تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقّ التاجر أبو علي م. والمروّج السوري حاتم ح. .

المصدر: المنار