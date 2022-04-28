الامام علي الخامنئي يلقي بعد ظهر غد الجمعة كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 21:38

الامام علي الخامنئي يلقي بعد ظهر غد الجمعة كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي

منذ 28 mins 28 April، 2022
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