الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة : النصر هو في متناول اليد من خلال الوحدة والتآلف في صفوف المسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 20:08

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة : النصر هو في متناول اليد من خلال الوحدة والتآلف في صفوف المسلمين

منذ 44 mins 28 April، 2022
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