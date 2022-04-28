بايدن: الحرب مكلفة لكن يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 18:36

بايدن: الحرب مكلفة لكن يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا

منذ 20 mins 28 April، 2022
أخبار موقع المنار

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