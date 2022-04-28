الرئيس السوري بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 17:04

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع

منذ 49 mins 28 April، 2022
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