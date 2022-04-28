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April 28 2022 - 10:52

بريطانيا: على الصين أن تلعب حسب القواعد

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
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أخبار دولية - بريطانيا

حذرت بريطانيا الصين من أن الدول الغربية قد تتخذ إجراءات ضدها “إن لم تلعب حسب القواعد”، مشيرة إلى العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الأربعاء، إن “صعود الصين لا يعتبر أمرا حتميا وهي لن تستمر بالنمو إن لم تلعب حسب القواعد”.

وتابعت: “الصين تحتاج إلى التجارة مع مجموعة الدول السبع. ونحن نمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي. وبإمكاننا أن نختار”.

وأضافت: “عرضنا على روسيا الخيار الذي يمكننا اتخاذه عندما تنتهك القواعد الدولية”، في إشارة إلى العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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