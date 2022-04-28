أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 28-04-2022

البناء

• قالت مصادر مقرّبة من تيار المستقبل إن اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات شكّل فرصة لكشف الذين طعنوه وغدروا به ولمحاسبتهم وفي الانتخابات سيدفعون ثمن ذلك من شقيقه بهاء إلى رفيق دربه الرئيس فؤاد السنيورة وصولاً للحليف سمير جعجع.

• قالت مصادر أوروبيّة إن الرئيس الروسي وضع أول أيار موعداً لبدء هجومه الثاني عسكرياً انطلاقاً من أوديسا بالتزامن مع بدء هجومه المعاكس اقتصادياً ببدء تطبيق صارم لمعادلة الغاز والروبل. وتوقعت موجة من الفك والتركيب للمواقف الأوروبيّة تحت تأثير هاتين الموجتين.

اللواء

• اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية

• يجري توزيع أدوار بين دوائر وزارة المال وحاكمية المركزي والمصارف في ما خص حقوق الموظفين والمودعين على حدّ سواء..

• تساءلت مصادر نفطية عن أسباب فحص فيول الكهرباء خارج لبنان، وليس في لبنان، مع الكلفة العالية، في ظل الأزمة المالية الخانقة؟!

الجمهورية

• ينوي أحد المسؤولين السابقين مغادرة لبنان قبيل الانتخابات النيابية بحجة المشاركة في مؤتمر إستثنائي قبل أن يتبين انه سينتقل الى العيش في الخارج.

• قطع الموقف الحازم لمسؤول غير مدني والمعزز بالوقائع الطريق على كل محاولة إستغلال سياسي وطائفي لحادث غرق الزورق في طرابلس.

• إعتبر أحد الوزراء أن موقف المجتمع الدولي حالياً هو أنه لا يريد للبنان أن ينهار ولا أن ينهض.

المصدر: صحف