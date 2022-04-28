أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 28-04-2022

الأخبار

«ست نايلة – ليكس»

الألمان يخوضون انتخابات لبنان: التغيير بالكتائب والقوات والاشتراكي!

فراس أبيض: لم أفعل شيئاً حتى الآن

معركة الغاز تحتدم | روسيا للأوروبيين: الدفع بـ«الروبل» أو القطيعة

النهار

لبنان تحت”سباقات” العبور الى 15 أيار

روسيا تستخدم الغاز وأوكرانيا تتوقع “أسابيع عصيبة”

عشرة قتلى بينهم ستة جنود سوريين في غارات إسرائيلية على محيط دمشق

اللواء

«الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!

استياء دولي من عجز المسؤولين.. ولبنان يطلب مساعدة خارجية لانتشال «زورق الموت»

الجمهورية

باريس: مبادرة ماكرون أولوية

الانتخابات والاضطرابات المتنقلة

الوقت متاح لـ “تصفية الحسابات” الانتخابية

الديار

الرهانات الاميركية الخليجية الانتخابية انحصرت «بتشليح» حزب الله مقعداً شيعياً واحداً

توزيع المساعدات السعودية الفرنسية خارج الدولة…من يحمي صاحب «قارب الموت»؟

بري بدد هواجس جنبلاط الانتخابية «والرشى» المالية تغزو كل الدوائر؟

البناء

بوتين: نجحنا عسكرياً واقتصادياً وسنستمر… وغازبروم تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا

العالم وفلسطين ولبنان: استعدادات لإحياء يوم القدس غداً… ومواقف لنصرالله

نصاب أم لا نصاب… ثقة أم لا ثقة… الانتخابات في موعدها في لبنان والمغترب

المصدر: صحف