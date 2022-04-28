عمدة موسكو: أسعار السلع بدأت بالانخفاض ولدينا مخزونات تمنحنا الشعور بالثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 07:54

عمدة موسكو: أسعار السلع بدأت بالانخفاض ولدينا مخزونات تمنحنا الشعور بالثقة

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن أسعار العديد من السلع في المتاجر قد بدأت بالانخفاض مما يشير إلى استقرار الاقتصاد، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في أي نوع من المواد الاستهلاكية.

وقال سوبيانين لقناة “تي في تسي” التلفزيونية الروسية: “من المحتمل أن يكون الأسوأ قد مر بالفعل، الطلب الكثير وعدم التصديق بأن البضائع ستبقى على الرفوف انتهى. أسعار أنواع كثيرة من السلع لم تتوقف عن الارتفاع فحسب، بل بدأت في الانخفاض”.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في أي فئة من السلع اليوم، بل هناك مخزونات تمنحنا الشعور بالثقة.

المصدر: وكالات

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