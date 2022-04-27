بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 17:34

بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا

منذ 54 mins 27 April، 2022
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