مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 00:08

مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 26 April، 2022
أخبار موقع المنار

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