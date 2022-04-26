الرئيس بري دعا الى جلسة عامة الخميس للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء السويد آن ديسمور، الدانمارك ميرتي جول، والنرويجي مارتن إتريك والقائم بأعمال السفارة الفنلندية في لبنان آكاي كوبنين، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

واستقبل رئيس المجلس رئيس المحكمة العسكرية العميد علي الحاج والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.

جنبلاط

وكان بري التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في حضور الوزير السابق غازي العريضي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 28 نيسان الحالي في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب المقدم من بعض النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام