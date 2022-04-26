أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد أمس بنحو 4%

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58% إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود خام تكساس الأميركي 34 سنتا أو 0.35% إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وانخفض كلا الخامين بنحو 4% أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأميركي في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدًا الأربعاء.

المصدر: cnbcarabia