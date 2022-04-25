قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه أراضي الفلسطينيين شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 19:14

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه أراضي الفلسطينيين شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 24 mins 25 April، 2022
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