الخارجية الروسية: موسكو تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 16:52

الخارجية الروسية: موسكو تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا

منذ 15 mins 25 April، 2022
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