مسيرة يوم القدس العالمي في شوارع لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن الاحد، مسيرة يوم القدس العالمي، بمشاركة حشد كبير من المسلمين الصائمين ونشطاء المجتمع المدني والتيارات المدافعة عن حقوق الانسان والمناوئة للحروب مضافا الى عدد من الناشطين اليهود والمسيحيين المعارضين للكيان الصهيوني.

وافادت وكالة “ارنا” ان الحشود الجماهيرية الحاضرة في مسيرة يوم القدس العالمي بلندن، التي انطلقت هذا العام وذلك بعد عامين من التوقف اثر جائحة كورونا، نظموا تجمعا امام وزارة الداخلية البريطانية رافعين لافتات ورايات مكتوبة بالانجليزية والعربية دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمطالبة بتحرير القدس الشريف وتنديدا بجرائم الكيان الاسرائيلي.

كما طالب المشاركون في هذه المسيرة، بكسر الحصار عن قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال.

يذكر ان مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) اطلق على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام، عنوان “يوم القدس” العالمي، انتصارا للقضية الفلسطينية وحشد الشعوب في ارجاء العالم من اجل الدفاع عن فلسطين وتطلعات شعبها المظلوم وتسليط الضوء على المجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب بحق النساء والاطفال والشيوخ في هذا البلد المحتل.

المصدر: ارنا