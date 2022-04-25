الصين تتعهد بتقديم مساهمات أكبر لصحة البشرية في يوم الملاريا العالمي (وكالة شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 25 2022 - 11:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: نتوجه إلى أهلنا بطرابلس والشمال وإلى كل العائلات التي أصيبت ونقدم لهم أحر التعازي
السيد نصر الله: ندعو إلى التحقيق السريع في هذه الحادثة لأن ما ينقل وما يتداول عن طبيعة الحادثة وتفاصيلها أمر خطير جداً
السيد نصر الله: ندعو لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين لأن هذا يهدئ الخواطر ويمنع تكرار حوادث من هذا النوع بالمستقبل
السيد نصر الله: ندعو الوزارات والمؤسسات المعنية والحكومة للوقوف إلى جانب العائلات المصابة في مأساتها وفي مصابها
السيد نصر الله: نحن جاهزون لأي شيء يمكن أن يساعد في لملمة الجراح والمساعدة في المساندة في التعبير الحقيقي عن التضامن
السيد نصر الله: يجب التوقف عند هذه الحادثة على المستوى الوطني والرسمي والشعبي لأخذ العبرة منها ومن أسبابها ونتائجها
السيد نصر الله: يجب التأكيد على أهمية تعاون الجميع من أجل تحصين الوضع وعدم السماح لأي أحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة
السيد نصرالله: نستذكر إخوة وأخوات ومظلومين قتلوا ومزقت أجسادهم في أفغانستان بفعل الإجرام الوحشي الذي يمارسه تنظيم داعش
الإعلام الحربي: العدو الإسرائيلي يطلق عدداً من القذائف من مربض "خربة ماعر" باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان
الإعلام الحربي : القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو ٢٠ قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين ومروحين وزبقين
الإعلام الحربي: سقوط ٦ قذائف بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا و10 قذائف جنوب بلدة الضهيرة و8 قذائف غرب بلدة رامية
الإعلام الحربي: القصف تجدد عند الساعة ٣:٣٠ فجراً حيث سقطت ٩ قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طير حرفا
نائب وزير الخارجية اليمني: تراجع العدوان عن تسيير الرحلات الجوية جاء بعد إفراجنا أحادياً عن مجموعة كبيرة من أسراه
نائب وزير الخارجية اليمني: تصرف العدوان يعكس عدم وجود أي رغبة لديه في السير نحو السلام والانخراط في إجراءات لبناء الثقة
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجومين لتنظيم داعش الأول ضد أحد مقراته والثاني قرب مجمع سكني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى
فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية بحصوله على أكثر من 57% من الأصوات
ماكرون عقب إعادة انتخابه: لست رئيس فريق بل رئيس الجميع ولا بد من إعطاء أجوبة لمن صوتوا لأقصى اليمين
مقتل شخصين وإصابة ثالث بعدما أطلق عناصر في الشرطة الفرنسية النار على سيارة حاولت صدمهم وسط العاصمة باريس
الرئيس الأميركي يهنئ ماكرون: أتطلع لاستمرار تعاوننا بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديموقراطية ومواجهة تغير المناخ
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الوزيران أنتوني بلينكن ولويد أوستن أعلنا عن عودة الدبلوماسيين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
السفير الروسي في واشنطن: الأجهزة الحكومية الأمريكية تحاصر سفارتنا وأغلقت حسابات قنصليتينا العامتين في هيوستن ونيويورك
الرئيس التركي: مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدة في عملية التفاوض الروسية الأوكرانية ونتطلع إلى لعب دور الضامن
مقتل 110 أشخاص على الأقل في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا اثر انفجار في مصفاة نفط غير قانونية
مسلحون يستولون على قاعدة عسكرية شمال بوركينا فاسو وعلى مدرعات وأسلحة كانت بداخلها بعد مواجهات اسفرت عن مقتل 5 عسكريين
مسلحون يستولون على قاعدة عسكرية شمال بوركينا فاسو وعلى مدرعات وأسلحة كانت بداخلها بعد مواجهات اسفرت عن مقتل 5 عسكريين
لقاء ثلاثي في القاهرة بين الرئيس المصري والملك الأردني وولي عهد أبو ظبي من دون أي تفاصيل حول المواضيع التي سيتباحثون بها
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقول إن الجولة الخامسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية
وسائل إعلام فرنسية: إيمانويل ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 58.2% من الأصوات وفق التقديرات الأولية
ماكرون بعد إعلان فوزه بالإنتخابات: عدد ممن صوت لي ليس دعماً للافكار التي أحملها بل للوقوف في وجه أفكار اليمين المتطرف
السفير الروسي في واشنطن: الأجهزة الحكومية الأمريكية تحاصر سفارتنا وأغلقت حسابات قنصليتينا العامتين في هيوستن ونيويورك
الرئيس التركي: مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدة في عملية التفاوض الروسية الأوكرانية ونتطلع إلى لعب دور الضامن
مقتل 110 أشخاص على الأقل في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا اثر انفجار في مصفاة نفط غير قانونية
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصين تتعهد بتقديم مساهمات أكبر لصحة البشرية في يوم الملاريا العالمي (وكالة شينخوا)
منذ 1 ساعة
25 April، 2022
الصين
يوم المالاريا العالمي
التعليقات
ذات صلة
الصين تبدأ تطوير المرحلة الرابعة لاستكشاف القمر
الجمارك الايرانية: الصادرات للصين سجلت 4.119 مليار دولار
ننصحكم بالنظر في المرآة.. الصين ترد على تصريحات مسؤول أمريكي حول الأزمة الأوكرانية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}