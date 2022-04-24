فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد الأحد، مؤكدا اعتقال المنفذ. وأعرب دارمانان على حسابه في “تويتر” عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي “اعتقلت المنفذ على وجه السرعة”.

ونقلت قناة BFMTV عن مصدر في الشرطة تأكيده أن القس أصيب طعنا بسكين خلال أداء القداس، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابات في الساق والصدر.

وكشف مصدر القناة أن المنفذ المعتقل فرنسي في سن 31 عاما من أبناء بلدية فريجوس، مشيراً إلى أن هذا الشخص يعاني من الاضطراب ثنائي القطب، ولا تعطي الشرطة في هذه المرحلة من التحقيق الأولوية لفرضية الإرهاب.

المصدر: روسيا اليوم