قوات العدو الاسرائيلي تفرض عراقيل على المشاركين في الأعياد المسيحية بالقدس المحتلة

نفذت قوات العدو الإسرائيلي السبت اعتداءات جديدة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، فيما فرضت عراقيل على المشاركين في الأعياد المسيحية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، حاجزًا عسكريًا جنوب بيت لحم، ما أدى إلى عرقلة المركبات الفلسطينية المتنقلة في المنطقة، فيما شرع الجنود بتفتيش مركبات المواطنين على الحاجز، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، وتسببوا في أزمة مرورية”.

وتابعت المصادر “في محيط البلدة القديمة بالقدس، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وأغلقت باب الجديد المؤدي إليها، ومنعت المحتفلين بما يسمى (سبت النور) من العبور منه وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود، دون إبداء أي أسباب”.

ولفتت المصادر الى ان “الاحتلال فرض عراقيل أمام الذاهبين إلى كنيسة القيامة وألزمتهم بوضع شارة حمراء على أذرعهم، ما شكّل انتهاك صارخ للأماكن المقدسة، التي تتعرض يوميا لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين”.

المصدر: فلسطين اليوم