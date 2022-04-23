العدو الاسرائيلي اعتدى على فعالية للأطفال في رأس كركر بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الأطفال الفلسطينيين بالإغماء والاختناق مساء الجمعة عقب مهاجمة قوات العدو الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع، فعالية رمضانية كانت مخصصة للأطفال في بلدة رأس كركر، غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وقال رئيس بلدية رأس كركر مروان نوفل إن “قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر أمسية ترفيهية، نظمتها جمعية شابات رأس كركر في ساحة مدرسة الإناث، حيث أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحضور، ما أدى لإصابة عشرات الأطفال والأهالي بحالات إغماء واختناق”.

وأوضح نوفل أن “ما لا يقل عن 300 طفل لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات كانوا يشاركون في الفعالية”، وتابع “لا أستبعد أن تكون قوات الاحتلال تعمدت استهداف هذه الأمسية، لا سيما وأنها نظمت في موقع بعيد عن الطريق الذي يشهد عادة مواجهات مع قوات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم