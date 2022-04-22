بوتين يوضح لميشيل حقيقة الإجراءات لحماية المدنيين والوضع حول المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حقيقة الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المدنيين خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما اليوم الجمعة، حسبما أفاد الكرملين، مضيفا أن المحادثة تناولت مستجدات الأوضع في أوكرانيا بشكل مستفيض، حيث أطلع بوتين محاوره على “التقييمات الأساسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهورياتي دونباس”.

وأشار بوتين إلى أن أمرا صدر بعد تحرير ماريوبول، ولأسباب إنسانية، بإلغاء اقتحام المنطقة الصناعية لمصنع “آزوفستال”. وأكد أنه في حال قرر جنود الجيش الأوكراني ومقاتلو الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب إلقاء أسلحتهم، نضمن لجميعهم الحياة والمعاملة اللائقة وفقا للقانون الدولي وتوفير الرعاية الطبية المؤهلة، لكن نظام كييف لا يسمح لهم باغتنام هذه الفرصة.

كما لفت بوتين انتباه محاوره إلى التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن ممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى “حسم عسكري” في أوكرانيا، فضلا عن تجاهلهم لجرائم الحرب الكثيرة التي ترتكبتها القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن بروكسل يمكن أن تؤثر في سلطات كييف لإجبارها على وقف القصف المكثف للمناطق السكنية بدونباس والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي.

وبينما أطلعه ميشيل على اتصالاته مع القيادة الأوكرانية خلال زيارته إلى كييف مؤخرا، أشار بوتين ردا على دعوة ميشيل لإجراء اتصال مباشر بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أن هذا الاحتمال يعتمد بشكل خاص على تحقيق نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، والتي يبدي فيها الجانب الأوكراني مواقف متقلبة وقلة الاستعداد للبحث عن حلول مقبولة للطرفين.

المصدر: موقع الكرملين الإلكتروني