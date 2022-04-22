عشرات الاصابات بقمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال الجمعة خلال قمع جيش العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني وتنديدا بجرائم العدو ضد الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “جنود الاحتلال داهموا البلدة قبل صلاة الجمعة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص في الأطراف، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق”.

وأوضحت المصادر أن “المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الوطن، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال في كل مكان”.

المصدر: وكالة وفا