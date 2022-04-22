الإعلام الأفغاني: إنفجار في مسجد بإقليم قندوز شمال أفغانستان ووقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 18:18

الإعلام الأفغاني: إنفجار في مسجد بإقليم قندوز شمال أفغانستان ووقوع إصابات

منذ 49 mins 22 April، 2022
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