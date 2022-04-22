قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين بالمسجد الأقصى من خلال الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 15:14

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين بالمسجد الأقصى من خلال الطائرات المسيرة

منذ 25 mins 22 April، 2022
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