حزب الله ينظم إفطارا شعبيا في تعمير عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 12:10

حزب الله ينظم إفطارا شعبيا في تعمير عين الحلوة

منذ 1 ساعة 22 April، 2022
علم حزب الله
لبنان

نظم حزب الله إفطارا شعبيا حاشدا في باحة آل السيد في تعمير عين الحلوة التحتاني في صيدا، حضره أكثر من 600 شخص من أهالي المنطقة إضافة إلى عدد من الفاعليات الإختيارية والإجتماعية تقدمهم إماما مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني، ومصلى الرسول الاكرم في الفيلات الشيخ وسيم حسن، مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر،  وأعقب الإفطار فقرة قرآنية للقارئ الدولي علي بلوط، واختتم بكلمة لكل من العيلاني وحسن من وحي المناسبة شددا فيها على “مفهوم الصبر ودوره الأساس في الجهاد والمقاومة في مواجهة كل المؤامرات والفتن والبلاءات على مستوى الفرد والمجتمع والأمة والتمسك بالوحدة بين المسلمين، ووجها تحية الاجلال والاكبار للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى لجيش الإحتلال في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي كل مدن وقرى الضفة الأبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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