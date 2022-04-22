مخاوف إسرائيلية كبيرة من اندلاع “هبة الكرامة 2” في الداخل المحتل

تتخوف أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلي من امتداد حالة التوتر الأمني في القدس إلى الداخل المحتل في ظل الهبة المساندة للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب موقع “واي نت” الصهيوني ، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت خلال الأيام الأخيرة 57 فلسطينيًا من سكان مدن الداخل المحتل، مشيرًا إلى أن جلسة تقييم أمنية عقدت الليلة الماضية لبحث إمكانية تدهور الأوضاع في تلك المناطق.

ولفت الموقع إلى أن هناك مخاوف حقيقة من تصاعد الأوضاع وتفجرها في أوساط فلسطينيين الداخل المحتل، كما جرى في ايار/ مايو من العام الماضي، خلال معركة سيف القدس.

وذكر أن معظم الفلسطينيين المعتقلين خلال الأيام الأخيرة من الداخل المحتل تم اعتقالهم لأسباب تتعلق برشق الحجارة والقيام بأعمال زعمت أنها “غير منضبطة”.

وأعرب المشاركون في الجلسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم من أن شرارة واحدة قد تتسبب في حريق مماثل لما حدث في العام الماضي، حتى لو كان مخططًا مسبقاً، خاصة في ظل التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدًا من حركة حماس.

المصدر: وكالة شهاب