عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: الساعات القادمة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى وشباب القدس والضفة يحاولون الوصول للأقصى لحمايته رغم عراقيل الاحتلال (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 03:00

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: الساعات القادمة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى وشباب القدس والضفة يحاولون الوصول للأقصى لحمايته رغم عراقيل الاحتلال (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 22 April، 2022
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