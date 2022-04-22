جبارين: لشعبنا الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، مساء اليوم الخميس، على الحق الكامل لشعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته على المقدسات وخصوصا في المسجد الأقصى المبارك بكل الوسائل المتاحة.

وأكد جبارين أن لشعبنا الحق وفق كل الشرائع الدولية والإنسانية بمقاومة الاحتلال، مضيفا أن لديه الإرادة والإصرار والإمكانية للتضحية من أجل مقدساته وخصوصا الأقصى.

ونوه جبارين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، من خلال مواصلة اقتحام المسجد وتنفيذ اعتداءاته بكل ما أوتي من قوة ضد أبناء شعبنا.

وأشار أن الشعب الفلسطيني يقبع منذ 7 عقود تحت احتلال ظالم مجرم يدنس المقدسات ويحدد لهم مسارات الوصول إلى أماكن العبادة، كما قرر اليوم من حرمان آلاف من مسيحيي شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في احتفال “سبت النور”.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني الضحية، كما طالب بإبعاد المتطرفين عن المسجد الأقصى، الذي يمثل أهمية دينية لملياري مسلم في العالم.

المصدر: وكالة شهاب