قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله وتطلق قنابل الغاز (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 01:32

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله وتطلق قنابل الغاز (وكالة يونيوز)

منذ 52 mins 22 April، 2022
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