الدفاع الروسية: دمرت الطائرات الروسية 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 20:58

الدفاع الروسية: دمرت الطائرات الروسية 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية

منذ 42 mins 21 April، 2022
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