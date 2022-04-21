وزارة الدفاع الروسية: الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا وقامت بتحييد 120 مسلحا. – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 20:58

وزارة الدفاع الروسية: الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا وقامت بتحييد 120 مسلحا.

منذ 42 mins 21 April، 2022
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