الشيخ البغدادي: العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى استفزازٌ لمشاعر المسلمين ولن يمرّ دون عقاب

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، أنّ”مايجري من عدوانٍ إسرائيلي على المصلّين في المسجد الأقصى وعلى المجتمع الفلسطيني، هو عدوان سافر على مقدسات المسلمين وعلى مشاعرهم، ولا يمكن أن يمرّ دون عقاب”.

وحول الإنتخابات النيابية في لبنان، قال سماحته:” مع الأسف في لبنان هناك من كشّر عن أنيابه وأعلن ولاءه المطلق للشيطان وعملائه، وهذا سيجعلهم مكشوفين أمام المجتمع اللبناني الذي عاش عزَ الانتصارات على العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، في الوقت الذي يجعل هؤلاء الأذلاء من شعاراتهم الإنتخابية ممرّاً لتجريد لبنان من قوته خدمةً للمشروع الأمريكي – الإسرائيلي، في حين أنّ هذه المقاومة لم تضرّهم في شيء ولم تستخدم قوتها يوماً في أي نزاع داخلي، ووصل بهم الإسفاف إلى اللعب على المكشوف دون أن يلتفتوا إلى المتغيرات الدولية والإقليمية وسائر الأحداث التي لا تسير طبق رغباتهم الشيطانية”.

وختم الشيخ البغدادي كلامه الذي جاء خلال لقاءٍ فكري في الضاحية الجنوبية لبيروت بأنّ”الحصار الإقتصادي على لبنان لن يُبدّل من قناعة اللبنانيين بمقاومتهم التي حمتهم ودافعت عنهم، كما لن يُخرج المشروع الإسرائيلي من مأزقه، والأيام القادمة بيننا وبينكم وسوف تحصدون نتائج أفعالكم خيبةً وحسرةً ولن ينفعكم الندم”.

المصدر: موقع المنار