روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 13:22
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الاقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين وتطردهم بالقوة من ساحات الحرم وتحاصرهم داخل مصليات الأقصى
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي والمرابطون يتصدون لهم
قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في باحات المسجد الأقصى وتحاصرهن داخل مصلى قبة الصخرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال عرقلت ومنعت دخول طواقم وسيارات الاسعاف إلى داخل باحات الأقصى
قوات الاحتلال تنسحب بشكل كامل من المسجد الأقصى وتتمركز عند باب المغاربة
لجان المقاومة الفلسطينية: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالمساس بالقواعد التي أرستها في معركة " سيف القدس"
طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت للعدوان في سماء القطاع
الحكومة اللبنانية تعقد منذ العاشرة صباحاً في السراي الحكومي جلسة عادية على جدول أعمالها 21 بندا
وزارة التربية: موعد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 25 حزيران المقبل وشهادة الثانوية العامة بفروعها في 29 حزيران
صحيفة الأخبار: قرار سياسي مفاجئ صدر عن البنك الدولي قبل أيام من شأنه تعطيل صفقة امداد لبنان بالكهرباء كلها
وزير الدفاع الروسي يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت على مدينة ماريوبول الاستراتيجية
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: فرنسا لا تستبعد فرض حظر أوروبي على الغاز والنفط الروسيين
الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من الرئيسين الروسي والأوكراني استقباله في كل من موسكو وكييف
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من الرئيسين الروسي والأوكراني استقباله في كل من موسكو وكييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة وننتظر الإجابة والكرة الآن في ملعب كييف
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة وننتظر الإجابة والكرة الآن في ملعب كييف
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
البنتاغون: ليس لدينا أي مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها (روسيا اليوم)
منذ 30 mins
21 April، 2022
دول البلطيق
روسيا
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