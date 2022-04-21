روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 13:22

روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها (روسيا اليوم)

منذ 30 mins 21 April، 2022
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