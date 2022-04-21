وزيرة الخزانة الأمريكية ووزير المالية الأوكراني ينسحبان من اجتماع “العشرين” خلال كلمة نظيرهما الروسي

انسحبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو من اجتماع مجموعة العشرين، الأربعاء في أثناء كلمة نظيرهما الروسي أنطون سيلوانوف.

وفقا لمسؤول على اطلاع على الاجتماع، فقد غادر أيضا عدد من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية القاعة، مشيرا إلى أن بعض الوزراء ومحافظي البنوك المركزية الذين حضروا الاجتماع عن بعد قاموا أيضا بإطفاء كاميراتهم عندما تحدث ممثل روسيا.

جاء ذلك وسط اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي يجتمع فيها قادة المال للتعامل مع أبرز التحديات العالمية. وتركز الاهتمام على الآثار الهائلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية في بداية هذا الأسبوع إن الوزيرة يلين ستحاول تجنب الاتصال بالمسؤولين الروس الذين يخططون حضور بعض فعاليات مجموعة العشرين عن بعد.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن روسيا يجب ألا تظل عضوا بالمجموعة التي تضم أكبر اقتصادات في العالم وتعزز التعاون الاقتصادي بين الدول.

المصدر: وكالات