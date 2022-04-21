موسكو: الغرب يضخ الأسلحة إلى تايوان مثلما يفعل في أوكرانيا

صرح مسؤول رفيع في الخارجية الروسية بأن الغرب يستخدم في تايوان نفس الأساليب التي يستخدمها في أوكرانيا، ويضخ الأسلحة إلى الجزيرة.

وقال مدير قسم شؤون آسيا بالخارجية الروسية غيورغي زينوفييف في جلسة اللجنة النيابية الخاصة بالعلاقات مع الصين في مجلس الدوما الروسي، يوم الأربعاء، إن “ما حدث في أوكرانيا يشبه، من ناحية الأساليب، ما تقوم به الولايات المتحدة في تايوان”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “تضخ الأسلحة فيها (تايوان). وهذا نفس ما كان في أوكرانيا”.

وأضاف أن “هناك تشابها واضحا بين أساليب عمل الغرب في استخدام تايوان ضد الصين واستخدام أوكرانيا ضد روسيا، على الرغم من وجود بعض الخصائص من ناحية القانون الدولي”.

المصدر: وكالات