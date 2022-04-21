أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-04-2022

الأخبار

لا «مسيرة أعلام» في القدس: إسرائيل فهمت الدرس جيداً

خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران

البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء: الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات

سعودية جديدة في لبنان: الدفع “عَ الميزان”

“تهريبة” الحكومة تطيّر القانون: لا “كابيتال كونترول” قبل الانتخابات؟

النهار

“مجزرة” مليارات المودعين… هل يمر القطوع؟

ماكرون فجر “القرض الروسي” في وجه لوبن ومنافسته شهرت سلاح “القوة الشرائية”

مهلة روسية أخرى تمر في ماريوبول من دون استسلام حاميتها

اللواء

“المزايدات الإنتخابية” تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!

ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني

الكابيتال كونترول: ضياع وفشل..!

الجمهورية

الشعبويات تقطع طريق المساعدات

باريس تراهن على واقعية “حزب الله”

المسيحيون واللامركزية الإدارية

الديار

الموظفون والمعلمون والنقابات الحرة يهددون باضرابات شاملة عشية الانتخابات

«الفقر» يرفع معدلات الفلتان الامني وجرائم القتل الاخيرة دوافعها مالية؟

هل يدعم الحريري لوائح جنبلاط بأصوات تفضيلية في الشوف وبيروت الثانية؟

البناء

معركة ماريوبول ترسم مستقبل الحرب العسكريّة… والغاز يرسم مستقبلها السياسيّ والاقتصاديّ

بينيت يختار التراجع أمام تهديدات المقاومة ومخاطر انهيار الحكومة فيواجه مسيرة الأعلام

فشل حكوميّ في فصل الكابيتال كونترول عن مصير الودائع وضمان المساءلة القضائيّة

المصدر: صحف