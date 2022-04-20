قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في منطقة باب الحديد بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 17:26

قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في منطقة باب الحديد بالقدس المحتلة

منذ 16 mins 20 April، 2022
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