الجيش الألماني يعارض تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ويؤكد حاجته إليها

عارض نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية، ماركوس لوبنثال، تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة .

وقال لوبنثال في تصريح لقناة “ZDF” التلفزيونية الألمانية، اليوم الأربعاء: “من أجل إدارة القوات المسلحة الالمانية، وكذلك لتدريب العسكريين الجدد، نحتاج إلى تلك الأسلحة”، مضيفا أن ألمانيا لا تزال بحاجة إلى مركبات قتال مشاة من طراز “ماردر” للوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما في ذلك داخل الناتو.

وأشار إلى أن مركبات المشاة “Marder” القتالية التي تطلبها أوكرانيا، يستخدمها الجيش الألماني في التدريب، كما أنه لا يمكن نقلها ببساطة إلى كييف.

واضاف نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية: “عندها لن يكون لدى الجيش الألماني أي شيء لإرسال فرقة إلى قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي، إذا احتاجوا إلى الدعم”.

وخلص لوبنتال إلى أن تزويد أوكرانيا بهذه العربات سينعكس سلبا على قدرات الجيش الألماني “وفي النهاية، سيضعف هذا بشكل كبير القدرة الدفاعية لألمانيا”.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قال يوم الثلاثاء الماضي، بعد مؤتمر عبر الفيديو بمشاركة زعماء غربيين، إن احتياطيات الجيش الألماني لإمداد أوكرانيا بالأسلحة قد استنفدت في الغالب، لكن كييف يمكنها شرائها من الشركات الدفاعية الألمانية.

المصدر: تاس