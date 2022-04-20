حماس: قيادة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية عن تداعيات الإجراءات الخطيرة في الاقصى

أكدت حركة “حماس” الأربعاء أن “الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه لا مكان لهم في الأقصى ومحاولاتهم التقسيم الزماني والمكاني لن تمر”، وأكدت ان “تكرار المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وفي حماية قوات الاحتلال الصهيوني، لن يفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً، ولن يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوّة”.

وأضافت حماس “إنّنا وفي الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو وقطعان مستوطنيه، نحذّرهم من مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا، فقيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزّة”.

ودعت حماس “جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة”، وطالبت “الأمة العربية والإسلامية إلى مزيد من الدعم لشعبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى”، وحثت “المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته العادلة بسياسة المعايير المزدوجة، والوقوف عند مسؤولياته في لجم جرائم وانتهاكات الاحتلال الذي يشكّل وجوده عاراً على جبين الإنسانية”.

المصدر: فلسطين اليوم