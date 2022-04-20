بدء انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الاقصى بعد انتهاء مدة اقتحامات المستوطنين (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 11:16

بدء انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الاقصى بعد انتهاء مدة اقتحامات المستوطنين (فلسطين اليوم)

منذ 15 mins 20 April، 2022
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