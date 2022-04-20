اعلام العدو: هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية في إسرائيل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 01:48

اعلام العدو: هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية في إسرائيل (وكالة يونيوز)

منذ 11 mins 20 April، 2022
أخبار موقع المنار

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