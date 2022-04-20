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April 20 2022 - 00:12

بوليفيا تدين تصعيد العدو الإسرائيلي بحق أهالي الضفة والقدس المحتلتين

منذ 1 ساعة 19 April، 2022
علم بوليفيا
أخبار دولية - بوليفيا

أدانت وزارة الخارجية البوليفية الثلاثاء تصعيد العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والذي أدى إلى إصابة واعتقال المئات من الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الحزب الحاكم الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس أعمال العنف التي ترتكبها قوات العدو الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصةً في مدينة القدس المحتلة.

ودعا موراليس “المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن العدالة و”السلام” في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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